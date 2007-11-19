Написание статьи телекоммуникационной тематики

$100
КопирайтингЗакрыт3 заявки207 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим специалист по написанию статей о лицензировании связи в России простым доступным языком

Тема: Получение лицензий связи в России. Пошаговая инструкция.

Одна большая тема будет состоять из 5-6 подстатей (цикла статей) по 2000 слов каждая

1 вводная (общая) остальные уже детальное по особенностям конкретной лицензии. Работы будут выполняться поэтапно, и вероятно не одним автором (все зависит от качества первой работы).

Автору будут даны исходные данные (все имеющиеся материалы по данной теме + вся законодательная база + уже действующие наработки + картинки + любые консультации специалистов в этой области).

Задача переварить материал и адаптировать его для массового читателя, добавив немного общей фуфлистики для простоты восприятия.

Цель написание цикла статей – публикация в одном из Российских СМИ.

Авторство совместное с заказчиком. Писатель теряет право размещать статью в других ресурсах без разрешения заказчика, но имеет права на нее ссылаться как на свою работу.

Заявка от потенциального автора должна включать в себя

1. Ссылки на свои работы в области телекоммуникации или информационных технологий (обязательно) и краткую информацию об опыте работы в данной области.

2. Вознаграждение, которое вы хотите получить за каждую статью из цикла.

3. Регион вашего проживания.

Оплата предпочтительно безналичным расчетом или наличными в офисе в Москве, допускается оплата WMZ

16 лет назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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