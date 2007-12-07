Аннотация + Рецензия на книгу Д.Быкова "Правда"

Задача: написать качественную рецензию и оригинальную аннотацию на книгу Д.Быкова "Правда".

Сроки: неделя.

Нельзя:

Поскольку книгу я читала, хорошо ознакомлена с аннотациями и резюме, которые лежат в интернете и напечатаны в некоторых литературных изданиях, то не советую что-либо оттуда брать. Все должно быть качественно и оригинально.

В соответствии с качеством постараюсь оплатить.

Прочтение книги обязательно!