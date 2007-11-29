Название для интернет-проекта по рекламе

Необходимо придумать название для портала, посвещенного рекламе. Портал белорусский, соответственно домен должен быть в зоне .by. Проверить доступность домена для регистрации можно на www.tld.by.

Название должно быть яркое, запоминающееся, короткое и понятное, чтобы можно было легко воспринять на слух или продиктовать по телефону. Название может не совпадать с доменом, в таком случае в комплекте надо предложить и домен. Можно использовать в названии приставку ad, можно просто абстрактные свежие идеи. Не нужны очень длинные названия, равно как и трудночитаемые. Креатив приветствуется. Написание на английском и русском.

Мы рассматриваем предложенные варианты, определяем победителя, после этого платим (WMZ). Вопросы по условиям конкурса можно задавать по почте lahvinenka @ gmail.com (Александр).

Срок проведения конкурса – 7 дней (до 29.11.2007).