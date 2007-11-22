Сделать описание программы

Программа Universal Document Converter (http://ru.print-driver.com/) - конвертирует документы любых типов в PDF, Tiff, Jpeg и т.п.

Существующее описание на сайте не достаточно "прозрачное". Пользователям зачасту сложно сразу понять что программа делает, для чего нужна и чем может им быть полезна.

Задача: Сделать краткое описание программы для размещения в шапке сайта.

Требования: не более 300 знаков, грамотный текст, раскрытие идеи.

Пожелания: не стоит опираться на уже существующую идею. Можно (хотелось бы) сделать нечто свежее.

Перспективы: при удачном входе в тему будут дальнейшие предложения по переработке текстов и созданию новых - возможно долгосрочное продуктивное сотрудничество.

Заинтересовавшимся - спрашивайте у меня подробности.