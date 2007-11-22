Сделать описание программы

Нужны 3 статьи на сайт таможенной тематики + статьи для размещения на других сайтах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа Universal Document Converter (http://ru.print-driver.com/) - конвертирует документы любых типов в PDF, Tiff, Jpeg и т.п.
Существующее описание на сайте не достаточно "прозрачное". Пользователям зачасту сложно сразу понять что программа делает, для чего нужна и чем может им быть полезна.
Задача: Сделать краткое описание программы для размещения в шапке сайта.
Требования: не более 300 знаков, грамотный текст, раскрытие идеи.
Пожелания: не стоит опираться на уже существующую идею. Можно (хотелось бы) сделать нечто свежее.
Перспективы: при удачном входе в тему будут дальнейшие предложения по переработке текстов и созданию новых - возможно долгосрочное продуктивное сотрудничество.
Заинтересовавшимся - спрашивайте у меня подробности.
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