Сделать описание программы

КопирайтингЗакрыт10 заявок293 просмотра
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Программа Universal Document Converter (http://ru.print-driver.com/) - конвертирует документы любых типов в PDF, Tiff, Jpeg и т.п.

Существующее описание на сайте не достаточно "прозрачное". Пользователям зачасту сложно сразу понять что программа делает, для чего нужна и чем может им быть полезна.

Задача: Сделать краткое описание программы для размещения в шапке сайта.

Требования: не более 300 знаков, грамотный текст, раскрытие идеи.

Пожелания: не стоит опираться на уже существующую идею. Можно (хотелось бы) сделать нечто свежее.

Перспективы: при удачном входе в тему будут дальнейшие предложения по переработке текстов и созданию новых - возможно долгосрочное продуктивное сотрудничество.

Заинтересовавшимся - спрашивайте у меня подробности.

16 лет назад
-Lion-
Гость 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
IgorCh
Игорь 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
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16 лет назад
$4
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three
43 годаРоссия
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16 лет назад
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