Высшее журналистское образование

Опыт работы в полиграфии - более 10 лет

- Копирайтинг, редактирование, SEO-тексты, пресс-релизы

- Перевод, адаптация текстов

- Дизайн и верстка любой сложности (журналы, газеты, брошюры, буклеты, баннеры, кнопки, визитки, листовки, рекламные макеты, коммерческие предложения и т. д.). WEB и полиграфия.

- Контент-менеджмент

Разговорный английский язык

ICQ: 267441274

E-mail: [email protected]