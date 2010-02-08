IgorCh

Игорь IgorCh

 
44 годаРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

Высшее журналистское образование

Опыт работы в полиграфии - более 10 лет

- Копирайтинг, редактирование, SEO-тексты, пресс-релизы

- Перевод, адаптация текстов

- Дизайн и верстка любой сложности (журналы, газеты, брошюры, буклеты, баннеры, кнопки, визитки, листовки, рекламные макеты, коммерческие предложения и т. д.). WEB и полиграфия.

- Контент-менеджмент

Разговорный английский язык

ICQ: 267441274

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Нужно набрать текст интервью с аудиофайла (44 мин)
Отлично написал все, самое главное грамотно с точки зрения русского языка РЕКОМЕНДУЮ!
Было очень приятно работать с Андреем. Спасибо!
Ответный отзыв
alexanderpolack
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$95
10 баллов
14 лет назад
Рерайт-копирайт описаний товаров Инет-магазина
Отличная работа! Все четко: соответствие заданию, сроки, уникальный текст. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Отлично сработались, впечатления самые положительные!
Ответный отзыв
neterastudio
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Создать рекламное объявление
Сделал работу быстро и в срок.
С Александром приятно работать: знает и умеет объяснить, чего хочет от проекта. Оплата без проблем. Только положительные впечатления от сотрудничества.
Ответный отзыв
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Создать макет листовки (полноцвет)
Был создан макет листовки полноцвет, формат А3. Работа сделана на 5 с плюсом. Спасибо.
Очень приятно работать с Дмитрием. Получил четкое задание, своевременную оплату. Спасибо!
Ответный отзыв
bigconcept
Степан 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Наполнение киносайта (копипаст+небольшой рерайт)
Отлично справился с поставленной задачей, очень грамотный и уникальный текст. В сроки уложился, рекомендую.
Сотрудничеством со Степаном очень доволен.
Ответный отзыв