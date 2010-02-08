Высшее журналистское образование
Опыт работы в полиграфии - более 10 лет
- Копирайтинг, редактирование, SEO-тексты, пресс-релизы
- Перевод, адаптация текстов
- Дизайн и верстка любой сложности (журналы, газеты, брошюры, буклеты, баннеры, кнопки, визитки, листовки, рекламные макеты, коммерческие предложения и т. д.). WEB и полиграфия.
- Контент-менеджмент
Разговорный английский язык
ICQ: 267441274
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Плакат для размещения в лифте438 просмотров
- Верстка журнала288 просмотров
- Дэниел Дэй-Льюис. Русскоязычный сайт238 просмотров
- Я - охотник206 просмотров
- Я - охотник195 просмотров
- Верстка буклета "1 в 1"289 просмотров
- Flash-баннер для интернет-магазина248 просмотров
- Flash-баннер245 просмотров
- Flash-баннер226 просмотров
- Рекламный модуль в журнал261 просмотр
- Дизайн и верстка журнала322 просмотра
- Рекламный модуль Fiat286 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
12 лет назад
Отлично написал все, самое главное грамотно с точки зрения русского языка РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Андреем. Спасибо!
$95
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа! Все четко: соответствие заданию, сроки, уникальный текст. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
Отлично сработались, впечатления самые положительные!
$10
10 баллов
14 лет назад
Сделал работу быстро и в срок.
Ответный отзыв
С Александром приятно работать: знает и умеет объяснить, чего хочет от проекта. Оплата без проблем. Только положительные впечатления от сотрудничества.
$25
10 баллов
14 лет назад
Был создан макет листовки полноцвет, формат А3. Работа сделана на 5 с плюсом. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Дмитрием. Получил четкое задание, своевременную оплату. Спасибо!
$50
10 баллов
14 лет назад
Отлично справился с поставленной задачей, очень грамотный и уникальный текст. В сроки уложился, рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством со Степаном очень доволен.