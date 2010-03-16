Создать рекламное объявление

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Завершен5 заявок189 просмотров

Требуется создать рекламное объявление для прогона по доскам объявлений (не сам прогон а лишь объявления). С включением ключевых фраз.

Требования:

1. Заголовок объявления до 60 символов желательно в виде формулы {Компания|Фирма|ООО} Строймаш {реализует|продает|поставляет} {строительное оборудование|инструменты|строительную технику|строительное снаряжение.}

2. Текст объявления до 1000 символов желательно в виде формулы {Компания|Фирма|ООО} Строймаш {реализует|продает|поставляет} {строительное оборудование|инструменты|строительную технику|строительное снаряжение.}

3. Список ключевых фраз:

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доставка из америки

доставка из сша

доставка с ebay

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доставка товаров из америки

доставка товаров из сша

доставка товаров с ebay

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покупка на ebay

посредник ebay

товары из америки

товары из сша

15 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorCh
Игорь 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Сделал работу быстро и в срок.
С Александром приятно работать: знает и умеет объяснить, чего хочет от проекта. Оплата без проблем. Только положительные впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

IgorCh
Игорь 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад