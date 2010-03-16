Уникальные статьи по темам 1500 2500 символов по каждой теме Окна Rehau Rehau Basic Design Rehau Sib Design Rehau Delight Design Rehau Brillant Design ...
Создать рекламное объявление
Требуется создать рекламное объявление для прогона по доскам объявлений (не сам прогон а лишь объявления). С включением ключевых фраз.
Требования:
1. Заголовок объявления до 60 символов желательно в виде формулы {Компания|Фирма|ООО} Строймаш {реализует|продает|поставляет} {строительное оборудование|инструменты|строительную технику|строительное снаряжение.}
2. Текст объявления до 1000 символов желательно в виде формулы {Компания|Фирма|ООО} Строймаш {реализует|продает|поставляет} {строительное оборудование|инструменты|строительную технику|строительное снаряжение.}
3. Список ключевых фраз:
доставка ebay
доставка из америки
доставка из сша
доставка с ebay
доставка товара с ebay
доставка товаров из америки
доставка товаров из сша
доставка товаров с ebay
купить на ebay
покупка на ebay
посредник ebay
товары из америки
товары из сша
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