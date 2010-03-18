Рерайт текста (35 тысяч)

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Завершен64 заявки632 просмотра

Требуется рерайт текста на кулинарную тематику (отредактировать рецепты).

Объём: 35 тысяч.

Пишите вашу стоимость за тысячу символов рерайта.

Предложения без цены и сроков, а также от тех кто на диете - не рассматриваются.

15 лет назад
UA-media
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$28
3 дня
В очередной раз, сотрудничество с Еленой остался доволен.
Приятно было снова поработать с Денисом. Побольше бы таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад