Создание Коммерческого предложения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок232 просмотра

Необходимо разработать коммерческое предложение,

для

1. оптовых

2. мелкооптовых покупателей

с прайс листом и фотографиями.

и электронный вид каталог

15 лет назад
denis-ida
Денис 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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