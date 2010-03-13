Количество 2 текста по 5000 знаков. Тематика - картриджи для принтеров. Уникальность после работы будет проверена, должна составлять не менее 97%. Ключевые слова , которые надо зашить в тексты сообщу в личку. Ожидаю что это ...
SEO статья 2000 символов
Требуется написать SEO статью под определенные запросы (выдам после). Тематика антивирусы
Размер 2000 символов без пробелов
фрилансеров без отзывов прошу не беспокоить
Отписываем здесь цены и сроки
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