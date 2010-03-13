Статья про Эскорт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок301 просмотр

3000 символов

15 лет назад
novoreklama
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$5
1 день
Чётко сформулированное ТЗ, своевременная оплата, умение вести деловую переписку.Рекомендую Евгения для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Пресс-релиз сайта оффлайн-подработки

    $75

    Недавно запустили сервис оффлайн-подработки Jоb_оn_hоur _ . _ ru (некоторые буквы русские, набирать руками, убираем все дефисы). Необходим красивый пресс-релиз, который бы захотели опубликовать бесплатно известные ресурсы. Подработка не онлайн, ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приватный проект для Винтаж Ирэна (inanna-p)

    $6

    Задача: Написать рекламный обзор торрент клиента, в статье не нужно писать поверхностные слова, так сказать лить воду, это совершенно не нужно, обзор должен быть емким и лаконичным. Писать в тексте поверхностные вещи тоже не следует, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Низкокачественный контент

    $10

    Для тех кто быстро печатает и имеет хорошую фантазию. Требуется написать статьи по предоставленным названиям в количестве 100 штук. Количество знаков в каждой статье 600 и больше. Условие: Название статьи должно встречаться в тексте не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайт для сайта Биржи трафика

    $7

    Только для тех кто знает, что такое биржа трафика, тизеры. С опытом и пониманием таких систем. сразу пишем опыт. Нужно составить описание системы, подчеркнуть ее преимущества. воощем Грамотные, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статьи на строительную тематику

    Необходимо 3 статьи по 4000 знаков каждая. Темы: Строительство каркасных, деревянных, загородных домов. Статьи должны быть уникальные и содержательные. Стоимость - 20 руб./1000 знаков. Оплата - WMR.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • SEO статья 2000 символов

    $15

    Требуется написать SEO статью под определенные запросы (выдам после). Тематика антивирусы Размер 2000 символов без пробелов фрилансеров без отзывов прошу не беспокоить Отписываем здесь цены и сроки

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад