Рерайт-копирайт описаний товаров Инет-магазина

Здравствуйте!

Необходимо подготовить уникальные (не менее 80%) краткие описания для товаров интернет-магазина водонагревателей.

В описаниях должно присутствовать наименование товара, мощность, отличительные особенности прибора (у каждой серии свои) + капельку здоровой импровизации с Вашей стороны))

Объем описания - около 400-500 символов.

Источники информации по товарам указаны в приложении + можно найти в сети.

Количество товаров - 140 единиц.

Интересуют сроки и стоимость работы из расчета за кило символов.

Возможно к работе будут привлечены несколько исполнителей.

Оплата по факту получения ваших статей ко мне на мыло и их проверки на уникальность!

Ждем предложений!

:)