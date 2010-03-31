Рерайт-копирайт описаний товаров Инет-магазина

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Завершен24 заявки557 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо подготовить уникальные (не менее 80%) краткие описания для товаров интернет-магазина водонагревателей.

В описаниях должно присутствовать наименование товара, мощность, отличительные особенности прибора (у каждой серии свои) + капельку здоровой импровизации с Вашей стороны))

Объем описания - около 400-500 символов.

Источники информации по товарам указаны в приложении + можно найти в сети.

Количество товаров - 140 единиц.

Интересуют сроки и стоимость работы из расчета за кило символов.

Возможно к работе будут привлечены несколько исполнителей.

Оплата по факту получения ваших статей ко мне на мыло и их проверки на уникальность!

Ждем предложений!

:)

15 лет назад
alexanderpolack
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

dzero
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
3 дня
Отличная работа! Все четко: соответствие заданию, сроки, уникальный текст. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Приятно работать с такими заказчиками: четкое ТЗ, своевременная оплата и, что очень важно, приятное общение в ходе работы. Всем рекомендую!
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$28
3 дня
Отличная работа! Все четко: соответствие заданию, сроки, уникальный текст — как и всегда при работе с Татьяной! Спасибо!
Работаю с Максимом не первый раз, всегда получаю удовольствие и от заказов, и от приятного общения. Точное ТЗ, быстрая оплата. Хочу, чтобы таких заказчиков было как можно больше! Рекомендую всем фрилансерам.
okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
15 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа! Все четко: соответствие заданию, сроки, уникальный текст. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Ну прям и придраться то не к чему:) Максима надо всем добавлять во вкладку "Избранные" заказчики:)
IgorCh
Игорь 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$95
5 дней
Отличная работа! Все четко: соответствие заданию, сроки, уникальный текст. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Отлично сработались, впечатления самые положительные!

Заявки фрилансеров

dzero
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
15 лет назад
IgorCh
Игорь 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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