Работа для Довгаль Елена (helendov)

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Завершен1 заявка184 просмотра

Необходимо поработать с текстами

Условия в привате.

15 лет назад
lexapov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$20
7 дней
Ответственный исполнитель, приятно работать. Выполнила работу в указанные сроки, с четким соблюдением требований.
Мгновенная оплата, никаких проволочек. Алексей неизменно корректен. Мой плюс!

Заявки фрилансеров

helendov
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год назад
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