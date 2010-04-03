Работа для Довгаль Елена (helendov)

Необходимо наполнение ресурса новостями и статьями по тематикам Здоровье/Финансы/Образование. Источники информации ищете сами. Это может быть хороший рерайт, перевод с других языков, копирайт и т.д. Минимальный объем одной статьи/новости - 1000 символов. ...