Написание SEO статей на сайт

Написание статей на сайт - компании дистрибутора полимерной тары.

Тематика продукции понятна из www.iplast.su

Мы их официальные дистрибуторы по московскому региону

Сайт со статьями будет располагаться на домене www.center-pack.ru (дизайн и програмная механика сейчас разрабатывается).

Общее количество знаков пока не понятно. Ориентировочный бюджет 300-500$ но может меняться исходя из объемов