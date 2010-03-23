Бюджет предполагает написание текстов - объем около 300 тысяч симв. Тематики разные. Сроки предполагают выполнение около 10-15 к в день (но это цифра не константа). Большая часть текстов - под ключи разной степени ...
Написание пресс-релизов на полиграфическую тему
Необходимо регулярное написание материалов новостного характера на полиграфическую тематику: оборудование, расходные материалы, конечные потребители, продукция.
В качестве тестового задания просьба подготовить один материал на любую из предложенных тем:
1. Общий вводный материал на тему интерферентных, маскирующих и оптихромных красок.
2. Интерференционные краски
3. Маскирующие (Dazzel) краски
4. Оптихромные (OVI) краски
В контексте обязательно должна быть отражена идея того, что это материал для производства конечной продукции (в том числе и пластиковых карт) уникального, запоминающегося дизайна... вообще, краски изменяющие цвет давно используются для защиты документов от подделки. В случае с пластиковыми картами это скорее декоративный, дизайнерский прием, работающий на привлечение и удержание клиента… Думаю, обо всём этом надо писать, т.к. нам важно привлекать не только производителей, но и конечных потребителей, формирующих спрос и диктующих производственникам «моду» на карты.
В приложении Вы найдете справочную вспомогательную информацию по предложенным темам. Конечный материал должен быть порядка 2000 символов.
Заявки фрилансеров
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