Написание пресс-релизов на полиграфическую тему

Необходимо регулярное написание материалов новостного характера на полиграфическую тематику: оборудование, расходные материалы, конечные потребители, продукция.

В качестве тестового задания просьба подготовить один материал на любую из предложенных тем:

1. Общий вводный материал на тему интерферентных, маскирующих и оптихромных красок.

2. Интерференционные краски

3. Маскирующие (Dazzel) краски

4. Оптихромные (OVI) краски

В контексте обязательно должна быть отражена идея того, что это материал для производства конечной продукции (в том числе и пластиковых карт) уникального, запоминающегося дизайна... вообще, краски изменяющие цвет давно используются для защиты документов от подделки. В случае с пластиковыми картами это скорее декоративный, дизайнерский прием, работающий на привлечение и удержание клиента… Думаю, обо всём этом надо писать, т.к. нам важно привлекать не только производителей, но и конечных потребителей, формирующих спрос и диктующих производственникам «моду» на карты.

В приложении Вы найдете справочную вспомогательную информацию по предложенным темам. Конечный материал должен быть порядка 2000 символов.