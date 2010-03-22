Поиск отзывов, работа с рекламациями удаленно

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Закрыт4 заявки287 просмотров

Необходимо в режиме ежедневной работы искать отзывы, рекламации на различных сайтах в сети, на форумах, информировать наших офисных сотрудников о проблемах.

Возможна работа по окладу

Писать отзывы, взятые из CRM системы от наших реальных клиентов.

Аськ а 352 - 515 - 666

15 лет назад
seva
37 лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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