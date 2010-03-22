Бюджет предполагает написание текстов - объем около 300 тысяч симв. Тематики разные.

Сроки предполагают выполнение около 10-15 к в день (но это цифра не константа).

Большая часть текстов - под ключи разной степени сложности.

Рерайт, копирайт - не важно. Я говорю тему и направленность текста - и просто хочу увидеть текст.

Важно, чтобы у человека все было хорошо со слогом и фантазией.

Плохо с грамотностью? Ничего - есть корректоры, которые за вами все подчистят.

Оплата предполагает при таком объеме - 1.5$ за 1000 симв.

То есть общий бюджет - 450$