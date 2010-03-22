Написание текстов

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт77 заявок955 просмотров

Бюджет предполагает написание текстов - объем около 300 тысяч симв. Тематики разные.

Сроки предполагают выполнение около 10-15 к в день (но это цифра не константа).

Большая часть текстов - под ключи разной степени сложности.

Рерайт, копирайт - не важно. Я говорю тему и направленность текста - и просто хочу увидеть текст.

Важно, чтобы у человека все было хорошо со слогом и фантазией.

Плохо с грамотностью? Ничего - есть корректоры, которые за вами все подчистят.

Оплата предполагает при таком объеме - 1.5$ за 1000 симв.

То есть общий бюджет - 450$

15 лет назад
devone
Ди 
53 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • ТЗ на тему "Монетизация социальных сетей"

    Чистая коммерция.Основные темы : Привлечение посетителей.Вход на сайт.Пребывание на сайте.Фишки платного сервиса. Нужно к лету по ТЗ новый сервис запрограмировать. Перечитаю все заявки, даже фантастические или невменяемые. ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание анкоров для сайтов

    Требуется написание тематических текстов для сайтов: по тематикам бытовая техника мобильные телефоны косметология туризм/путешествия 30 предложений на 1 сайт Принимаются только опытные копирайтеры!

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья обзор про спутниковые карты

    Статья обзор про сайт mapsshop ру или про спутниковые карты Не мнее 1000 знаков без пробелов В тексте обязательно должно встретиться словосочетание спутниковые карты в середине текста Уникальность не менее 95% ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать биографию в прикольном стиле

    $10

    Добрый день! Нужно написать несколько небольших текстов для сайта. В стиле "Дани Шеповалова" (кто помнит такого, кто не помнит - подскажу). Основной текст - биография (на главную страницу) В 15-20 предложениях. Дальше посмотрим еще что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описание товаров для магазина одежды на английском

    Требуется SEO-копирайтер для написания уникальных описаний товаров. По каждому товару есть параметры, фото и описание. Надо: для каждого товара написать уникальное описание, название, тайтл и деск. Длина самого описания - 300 ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт стоматологических терминов

    Пример термина: БРУКСИЗМ (brucsismus) Непроизвольный скрежет или хруст зубов ночью. При возникновении подобного в течение дня, говорят обруксомании. ссылку на сайт с терминами предоставлю после договоренности о работе. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад