ТЗ на тему "Монетизация социальных сетей"

Чистая коммерция.Основные темы :

Привлечение посетителей.Вход на сайт.Пребывание на сайте.Фишки платного сервиса.

Нужно к лету по ТЗ новый сервис запрограмировать.

Перечитаю все заявки, даже фантастические или невменяемые. Интересует релизация на бумаге от "А до Р"

Отдаю предпочтение человеку,знакомому с психологией и спокойно относящийся к критике и дополнениям.

ЦЕНА И СРОКИ, А НА ТИТУЛКУ КОЛ_ВО СТРАНИЦ И РАБОЧЕЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕГО СЕРВИСА