Необходим качественный перевод статьи с ENG=>RUS

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт41 заявка663 просмотра

Нужно перевести с английского на русский статью в прикрепленном файле.

Статья не сложная, но объемная 10 стр. Тема "Электронно цифровая подпись".

Оплата по факту выполнения.

Называйте цену за данную работу в комментариях, пожалуйста. Только именно за эту работу, а не за 1000 знаков — такие предложения рассматривать не буду.

15 лет назад
Jenya_RZ
Евгения 
42 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

vlad_saul
Владимир 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Спасибо, Евгения, было приятно посотрудничать.

Заявки фрилансеров

vlad_saul
Владимир 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание анкоров для сайтов

    Требуется написание тематических текстов для сайтов: по тематикам бытовая техника мобильные телефоны косметология туризм/путешествия 30 предложений на 1 сайт Принимаются только опытные копирайтеры!

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья обзор про спутниковые карты

    Статья обзор про сайт mapsshop ру или про спутниковые карты Не мнее 1000 знаков без пробелов В тексте обязательно должно встретиться словосочетание спутниковые карты в середине текста Уникальность не менее 95% ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать биографию в прикольном стиле

    $10

    Добрый день! Нужно написать несколько небольших текстов для сайта. В стиле "Дани Шеповалова" (кто помнит такого, кто не помнит - подскажу). Основной текст - биография (на главную страницу) В 15-20 предложениях. Дальше посмотрим еще что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описание товаров для магазина одежды на английском

    Требуется SEO-копирайтер для написания уникальных описаний товаров. По каждому товару есть параметры, фото и описание. Надо: для каждого товара написать уникальное описание, название, тайтл и деск. Длина самого описания - 300 ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт стоматологических терминов

    Пример термина: БРУКСИЗМ (brucsismus) Непроизвольный скрежет или хруст зубов ночью. При возникновении подобного в течение дня, говорят обруксомании. ссылку на сайт с терминами предоставлю после договоренности о работе. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать текст "О компании"

    Нужно написать два текста о компании занимающейся созданием и продвижением сайтов. На главную страницу сайта примерно 500-700 символов. Расширенный вариант примерно 1500-2000, оптимизированный под ключи. Текст должен быть коротким, лаконичным, полностью отражающим суть и ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт технических текстов

    Нужен рерайт новостей и статей технической тематики - системы видеонаблюдения, видеокамеры и так далее. возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем. отдам предпочтение исполнителю с портфолио, в котором содержатся примеры подобных работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад