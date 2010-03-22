Необходим качественный перевод статьи с ENG=>RUS

Нужно перевести с английского на русский статью в прикрепленном файле.

Статья не сложная, но объемная 10 стр. Тема "Электронно цифровая подпись".

Оплата по факту выполнения.

Называйте цену за данную работу в комментариях, пожалуйста. Только именно за эту работу, а не за 1000 знаков — такие предложения рассматривать не буду.