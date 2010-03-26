Рерайт статей
Рерайт технических текстов
Нужен рерайт новостей и статей технической тематики - системы видеонаблюдения, видеокамеры и так далее. возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем. отдам предпочтение исполнителю с портфолио, в котором содержатся примеры подобных работ.
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