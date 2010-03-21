Темы: поиск видео, поисковик фильмов, видеосъёмка, психология семейной жизни, поисковик работы. цена: 3$-1000зн на 1стр. 2,5$-1000зн на другие стр. ...
Рерайт новостей
Нужен неглубокий рерайт (порядка двадцати-тридцати процентов от текста). Нудно десять новостей в день до 1000 знаков. Хотелось бы узнать ваши возможности и расценки.
Заявки фрилансеров
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