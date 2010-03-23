Рерайт новостей тематика "Футбол"

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Завершен31 заявка418 просмотров

Ну вот собственно и нужно рерайтить новости футбольной тематики

15 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

mahalas
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Работу Максим выполняет очень качественно и в точно поставленные сроки. Сотрудничеством очень доволен.
Своевременная оплата, предоставление определенной свободы действий, легкость в общении. Что еще нужно хорошему работодателю? Надеюсь, на этом наше сотрудничество будет продолжатся как можно дольше.

Заявки фрилансеров

mahalas
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад