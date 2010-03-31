Приватный проект для Курлат Наталья (Lettre)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка233 просмотра

Еще текст

15 лет назад
mak13
Макс 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$10
5 дней
Спасибо, Наталья! Всё сделано очень профессионально раньше срока. Результатами работы ВСЕ очень довольны. Всем рекомендую! дабы оно того стоит.
Максим, спасибо за предоставленную возможность поработать, на хорошие темы и за приемлемую плату. Хороший заказчик, рекомендую))

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад