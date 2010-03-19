Комментирование англоязычных блогов

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Закрыт15 заявок319 просмотров

Ищу фрилансера со знанием английского языка для комментирования англоязычных блогов. Я даю ссылки на блоги, вам нужно их комментировать. Комментарий должен быть осмысленный (чтобы его не удалили). Предлагайте свои цены за такой комментарий.

15 лет назад
serjwl
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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