Нужно написать 10 статей, тема - деловые услуги. В случае удачного сотрудничества в дальнейшем потребуется продолжить написание и публикацию страниц на сайт. Сайт работает на Wordpress.
Ведение переписки
Требуются ответственные люди для ведения переписки. Необходимо иметь свободное время. чтобы заниматься этой работой (не меньше 3 часов в день). Наличие ICQ обязательно. Также необходимо обладать эрудицей, чтобы быть в состоянии вести переписку по разным темам.
Возраст- 20-36 лет. Оплата каждую неделю на вебмани.
За подробностями обращаться ТОЛЬКО по е-майлу:: [email protected]
Светлана
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