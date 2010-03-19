Ведение переписки

Требуются ответственные люди для ведения переписки. Необходимо иметь свободное время. чтобы заниматься этой работой (не меньше 3 часов в день). Наличие ICQ обязательно. Также необходимо обладать эрудицей, чтобы быть в состоянии вести переписку по разным темам.

Возраст- 20-36 лет. Оплата каждую неделю на вебмани.

За подробностями обращаться ТОЛЬКО по е-майлу:: [email protected]

Светлана