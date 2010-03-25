Нужен копирайтинг и статьи (промышленность)

Требуется ежедневно, кроме праздников и выходных искать 3 новости по тематике газоснабжения и газификации, без происшествий, объемом примерно тысяча-полторы знаков без пробелов - 1 новость. Делать рерайт, и присылать мне на e-mail по 3 новости ...