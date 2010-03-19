Рерайтинг нескольких текстов про растения

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок204 просмотра

Требуется рерайтинг нескольких текстов (несколько тысяч знаков), про шаманские растения (энтеогены).

Возможно дальнейшее сотрудничество, и много заказов.

Исходные тексты у меня есть.

Высокий процент уникальности - НЕ обязателен.

Проект подойдет начинающим рерайтерам.

Я не прошу много - просто нужно чтобы текст был читабельным, и отличался от исходного, чтобы поисковики не запалили.

Предлагайте за какую стоимость за 1000 знаков вы согласны это реализовать.

15 лет назад
ml911
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

annis
Ольга 
34 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Великолепное качество работ!! Честно говоря, искал рерайтера на малобюджетный проект, нужно было только изменить текст, чтобы он оставался читабельным, для поисковиков. Но исполнение Ольги превзошло все ожидания! Её текста отличаются не только уникальностью 80%, но и сбалансированностью ключевых слов, а главное - великолепной читабельностью, - текста можно смело использовать в рекламных целях. По моему мнению, после рерайта, они становятся ещё лучше чем были. Работа выполняется четко в срок, и даже быстрее. Я уверен в том, что нашел для себя идеального рерайтера. Теперь мы будем очень часто сотрудничать.
Замечательный заказчик! Чёткая постановка задачи, оплата во время. А кроме того, очень приятный человек!)

Заявки фрилансеров

annis
Ольга 
34 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для настенных часов

    $10

    Логотип нужен в виде слова. 5-7 английских букв. для настенных часов. будет наноситьс яна циферблат и упаковку. изначально для победы в конкурсе необходимо прридумать само слово-название. лого ...

    Копирайтинг68 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется написание регламента сервисной службы

    Требуется написать: • Регламент и методику для службы сервисного обслуживания компьютерной техники, с приоритетом на работу с клиентом по Интернет-каналу. Цель сервисного обслуживания • Эффективная работа рабочих мест и компьютерной сети. • Уменьшение вероятности ...

    Linux
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирайт

    Есть текст об IT, интернете 4 страницы, нужно его разбавить чтобы получилось 8 Страница примерно 2000 символов с пробелами За 4 страницы - 1000 руб или 33$

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт сайтов медицинской тематики

    Нужен рерайт текстов по медицине (венерология, урология, дерматология, фармацевтика). Требования - уникальность и читаемость. Проверка (копиплагиат, адвего и др.) Объем большой.

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статьи для клиники

    $350

    Есть задача - наполнение сайта сети клиник качественным контентом. Нужны тексты по широкому спектру направлений. Качество текстов должно быть хорошее - средне-"школьное" не устраивает. Нужен, как минимум, человек, разбирающийся в теме (возможно, медик или ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание или перевод статей по Joomla

    Нужно писать или делать перевод статей о работе расширений Joomla. Пример статьи http://joomla-school.com/ustanovka/47-ustanovka-joomly-na-hosting-c-pomoschyu-instalyatora.html Стоимость статьи до 10$ независимо от количества символов. Скриншоты - ваши. Без знания Joomla прошу не беспокоить

    Написание статейJoomla
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья о музыкальном коллективе

    Требуется написать статью-обзор о музыкальном коллективе и его творчестве, подчеркнуть особенности, найти сравнения с другими коллективами на мировой сцене и т.п. Обьем - 2000 знаков. Язык - рус\укр От вас: ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад