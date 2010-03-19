Рерайтинг нескольких текстов про растения

Требуется рерайтинг нескольких текстов (несколько тысяч знаков), про шаманские растения (энтеогены).

Возможно дальнейшее сотрудничество, и много заказов.

Исходные тексты у меня есть.

Высокий процент уникальности - НЕ обязателен.

Проект подойдет начинающим рерайтерам.

Я не прошу много - просто нужно чтобы текст был читабельным, и отличался от исходного, чтобы поисковики не запалили.

Предлагайте за какую стоимость за 1000 знаков вы согласны это реализовать.