Приватный проект для Zhuravel' Mary (Lacky_)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка131 просмотр

Работа по наполнению форума по ландшафтному дизайну.

15 лет назад
vakuka
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$150
7 дней
Мария спасибо, Вы как всегда отлично справились с заданием.
Евгений, спасибо за ещё один интересный и познавательный проект, корректное общение и своевременную оплату! Желаю удачи в продвижении Ваших сайтов!

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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