Сложный рерайт

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Завершен8 заявок183 просмотра

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры!Нужно выполнить рерайт текстов технической тематики.Личку не захламляем.

15 лет назад
Enigma08
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Сотрудничала с Юлией не первый раз.Она прекрасный исполнитель работ самаой разной сложности, в чем я убедилась еще раз.Если вам нужны качественные грамотные тексты, то заказав их у Юлии вы сделаете правильный выбор.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик!Четкое Тз,оплата сразу же после проверки!Рекомендую!

Заявки фрилансеров

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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