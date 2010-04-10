Писать статьи, вставлять в блог

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен35 заявок595 просмотров

В молодой блог для молодых мам нужны полезные статьи.

Исполнителю выдам доступ для написания статей, после подтверждения статьи она публикуется.

Оплата один раз в неделю. Заработок рассчитывается из общего объема написанных статей за неделю. Важно писать статьи в течении дня в количестве 2-3 штук.

Написание статей
15 лет назад
SolidPlanner
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Тексты отличные, с наполнением были трудности в начале, но Наталья и с правильной вставкой текста также освоилась. Ответственные исполнитель, доводящий работу до финиша. Рекомендую!
Благодаря Антону я не только совершенствую свои копирайтерские способности, но еще и научилась вставлять статьи в блог) Антон терпеливый, понимающий заказчик, всегда отвечает на возникающие в ходе работы вопросы, оплату производит своевременно. Надеюсь, еще поработаем.

Заявки фрилансеров

natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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