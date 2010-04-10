Писать статьи, вставлять в блог

Благодаря Антону я не только совершенствую свои копирайтерские способности, но еще и научилась вставлять статьи в блог) Антон терпеливый, понимающий заказчик, всегда отвечает на возникающие в ходе работы вопросы, оплату производит своевременно. Надеюсь, еще поработаем.