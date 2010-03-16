Нужно сделать ререйтинг 9 статей в каждой 3000 символов. Тематика сувенироное оружее (ножи, мечи и прочие). Напишите свои цены за 1000 символов.
22 тыс. seo-знаков по теме Самомассаж/Здоровье
Комплексный заказ с seo-уклоном для грамотного копирайтера.
Нужно:
1. сделать seo-рерайт описаний к трем ручным массажерам (2 тыс. знаков в каждом описании. Всего рерайта 6 тыс. знаков.)
2. написать с нуля 8 seo-статей в контексте применения этих массажеров (2 тыс. знаков в статье. Всего статей 16 тыс. знаков). Темы такие:
a. самомассаж
b. точечный массаж
c. осанка
d. боли в спине
e. боли в пояснице
f. боли в шеи
g. сутулость
h. упражнения для спины/позвоночника
Всего 22 тыс. знаков.
Приоритет людям уж писавшим по теме «Самомассаж/Массаж» или по теме «Здоровье» (пжл, выложите ссылку на подобную работу прямо сюда*).
Укажите стоимость за весь объем.
Сроки не горят.
*На личные сообщения отвечаю выборочно.
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