22 тыс. seo-знаков по теме Самомассаж/Здоровье

Комплексный заказ с seo-уклоном для грамотного копирайтера.

Нужно:

1. сделать seo-рерайт описаний к трем ручным массажерам (2 тыс. знаков в каждом описании. Всего рерайта 6 тыс. знаков.)

2. написать с нуля 8 seo-статей в контексте применения этих массажеров (2 тыс. знаков в статье. Всего статей 16 тыс. знаков). Темы такие:

a. самомассаж

b. точечный массаж

c. осанка

d. боли в спине

e. боли в пояснице

f. боли в шеи

g. сутулость

h. упражнения для спины/позвоночника

Всего 22 тыс. знаков.

Приоритет людям уж писавшим по теме «Самомассаж/Массаж» или по теме «Здоровье» (пжл, выложите ссылку на подобную работу прямо сюда*).

Укажите стоимость за весь объем.

Сроки не горят.

*На личные сообщения отвечаю выборочно.