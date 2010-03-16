Приватно для Пелых Владислава

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка111 просмотров

1) Написать текст о совпадении рекламного ролика Oriflame с Плющенко и Wow.

2) Подготовить формулы к размножению.

3) В скобках {|||} не должны исползоваться пробелы рядом со спец. символами.

15 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад
$100
4 дня
2-ой раз сотрудничаю с Владиславом и снова доволен: любые обьемы работы реализуются качественно и быстро. Лучшего предложения на этом сайте не встречал. p.s. и кажется я начинаю догадываться как Дарья Донцова быстро пишет свои книги (шутка!). Очень доволен сотрудничеством и рекомендую работать с этим человеком!
Снова сотрудничаем. Снова все отлично. Вот что значит отличная связка - толковый заказчик + толковый исполнитель. На выходе всегда получаем - отличный результат. Будем продолжать сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад