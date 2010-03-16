Приватно для Пелых Владислава

2-ой раз сотрудничаю с Владиславом и снова доволен: любые обьемы работы реализуются качественно и быстро. Лучшего предложения на этом сайте не встречал. p.s. и кажется я начинаю догадываться как Дарья Донцова быстро пишет свои книги (шутка!). Очень доволен сотрудничеством и рекомендую работать с этим человеком!