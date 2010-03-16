4 большие статьи. Отличное качество. до 10 утра! Ключи и подробности на мейл выслал.
Статьи, новости, описания
Ищется автор (студия) на постоянную удаленную работу по написанию качественного контента для сайтов.
Объем работ в месяц (базово):
1) PR-статьи
оригинальные идеи, способные сподвигнуть посетителя, воплощенные в яркую и интересную статью
4 шт.
2) Обзорные, аналитические, информационные статьи
8 шт.
3) Новостные сообщения (из жизни компаний заказчиков)
4 шт
4) Новости отрасли (качественный рерайт)
10 шт.
5) ведение корпоративных аккаунтов Твиттер, уа, mail
40 постов
6) отслеживание блогосферы по тематикам:
ответы - 20 постов
новые темы - 4 шт
7) Описания для товаров и категорий в ИМ
50 шт
Объем работ дан приблизительный, для формирования бюджета на месяц.
Если предлагаете услуги частично, просьба указывать по пунктам.
Тематики различные.
Приветствуется творческий подход, понимание SEO, опыт работы.
Безусловная грамотность.
Оплата WM, для юр. лиц возможен безнал.
Заявки фрилансеров
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