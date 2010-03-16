Статьи, новости, описания

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок480 просмотров

Ищется автор (студия) на постоянную удаленную работу по написанию качественного контента для сайтов.

Объем работ в месяц (базово):

1) PR-статьи

оригинальные идеи, способные сподвигнуть посетителя, воплощенные в яркую и интересную статью

4 шт.

2) Обзорные, аналитические, информационные статьи

8 шт.

3) Новостные сообщения (из жизни компаний заказчиков)

4 шт

4) Новости отрасли (качественный рерайт)

10 шт.

5) ведение корпоративных аккаунтов Твиттер, уа, mail

40 постов

6) отслеживание блогосферы по тематикам:

ответы - 20 постов

новые темы - 4 шт

7) Описания для товаров и категорий в ИМ

50 шт

Объем работ дан приблизительный, для формирования бюджета на месяц.

Если предлагаете услуги частично, просьба указывать по пунктам.

Тематики различные.

Приветствуется творческий подход, понимание SEO, опыт работы.

Безусловная грамотность.

Оплата WM, для юр. лиц возможен безнал.

15 лет назад
deiww
55 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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