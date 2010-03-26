Копирайт, создание контента для ENG сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок300 просмотров

Нужен уникальный английский контент для создание с нуля сайта по теме:

Offshore Merchant Account

Online Credit Card Processing

Контент должен быть написан по образу и подобию основных разделов сайтов конкурентов:

payovation.com

gspay.com

instabill.com

offshoremerchants.net

В первую очередь, к основным разделам можно отнести:

Home

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+ некоторая доля внутренних страниц для массы.

В дальнейшем возможна работа на постоянной основе.

15 лет назад
m1
48 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов

Выбранные исполнители

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$21
1 день
provider_
Борисов 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$20
1 день
Высокое качество исполнения при доступной цене. Написание английских текстов без ошибок и ляпов.

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
provider_
Борисов 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
15 лет назад

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