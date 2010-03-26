Придумать название домена для Донецкого Интернет магазина бытовой техники. Требования: 1. Яркое, запоминающееся слово 3. Количество символов до 7 2. Свободное в зоне com.ua и .ua. На данный ...
Копирайт, создание контента для ENG сайта.
Нужен уникальный английский контент для создание с нуля сайта по теме:
Offshore Merchant Account
Online Credit Card Processing
Контент должен быть написан по образу и подобию основных разделов сайтов конкурентов:
В первую очередь, к основным разделам можно отнести:
Home
Services/Products
Aplly Now (application form)
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+ некоторая доля внутренних страниц для массы.
В дальнейшем возможна работа на постоянной основе.
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