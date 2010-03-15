Рерайт и размножение текста

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Закрыт13 заявок273 просмотра

Необходимо из предоставленного текста (http://freeway.kz/text.txt) произвести рерайт и размножить статью в количестве 5 штук. Текст должен быть SEO-оптимизирован + в объеме не менее 2000 символов (без пробелов).

Необходимые ключевики: компьютер, Интернет, электронные деньги, платежные системы

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15 лет назад
c0wb0y
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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