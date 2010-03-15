Срочно!!! Нужен человек с опытом написания текстов для Сетевого маркетинга (МЛМ). Интриги, крючки, призывы, постскрипутм и т.д. - с учетом терминологии и смысла МЛМ. От Вас: Портфолио с работами, ...
Финансовый анализ предпиятия (ФинЭкАнализ)
Приветствую.
Необходимо сделать финансовый анализ предприятия + графики, предпочтительно используя программу ФинЭкАнализ (возможно здесь есть кто-то у кого есть лицензия) (http://1fin.ru/)
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