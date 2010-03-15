Финансовый анализ предпиятия (ФинЭкАнализ)

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Закрыт5 заявок189 просмотров

Приветствую.

Необходимо сделать финансовый анализ предприятия + графики, предпочтительно используя программу ФинЭкАнализ (возможно здесь есть кто-то у кого есть лицензия) (http://1fin.ru/)

15 лет назад
rider59
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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