Написание статей

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Завершен31 заявка605 просмотров

Необходимо написать 6 интересных статей об отдыхе в определенной стране, таких как: Греция, Хорватия, Тунис, Индия, Бельгия, Болгария. В предложении хотелось бы увидеть : Сроки , стоимость, примеры аналогичных работ.

Написание статей
15 лет назад
sertulik
Серафим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Сотрудничеством остался доволен на 100%. Все делает с опережением заявленного срока.(Был приятно удивлен) Илона очень грамотный и ответственный исполнитель. Всем кому необходимо быстрое и качественное написание статей, Вам прямая дорога к Илоне. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Умница!!!!
Очень рада была с Вами сотрудничать! Четкое задание! Своевременная оплата! Приятное общение! Обращайтесь ещё,) Буду очень ждать:)

Заявки фрилансеров

Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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