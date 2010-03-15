Проект для Ткаченко Юлия (danda)

Работа выполнена замечательно. И нужная информация передана, и к эмоциям посетителей сайта взывает. То, что и хотелось увидеть. Юлия пишет, что называется "живые" тексты, а ведь именно таких текстов большинству ресурсов не хватает. Спасибо за отличную работу. Конечно же, рекомендую сотрудничество с Юлией.