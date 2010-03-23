Копирайт/рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен58 заявок678 просмотров

Нужен качественный копирайт или рерайт на тему о кошках. Желательно те кто много писал в этой области.

15 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

olesin
Олеся 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Работа была сделана на высочайшем уровне и за короткие сроки. Текст читается легко и интересно с естественным включением ключевых слов. Обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Андрей, замечательный заказчик: интересный проект, четкое ТЗ, полная предоплата. В течение работы всегда был на связи и был готов дать необходимые уточнения. Только положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

olesin
Олеся 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать текст договора "займодавец - заемщик"

    Требуется написать договор займодавца - заемщика. Пункты договора сообщу исполнителю на словах, их нужно будет грамотно собрать в один документ - связанный текст. Объем около 5000 - 6000 символов с пробелами. Опыт написания юридических текстов ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья для сайта о туризме и отдыхе

    Сайт Handre.Net Мне нужно устроить "движуху" на сайте. Я объявил там конкурс, но работ на конкурс присылают мало. Конкретно, что нужно. 1. Зарегистрироваться. 2. Написать небольшую статью (прямо из ...

    Копирайтинг9 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение сайта по ремонту компьютеров.

    Нужно наполнить страницы: 1.Ремонт игровых приставок X-box 360 1.а. Ремонт игровых приставок PlayStation 2.Ремонт компьютеров 3.Ремонт ноутбуков на каждую страницу тысяча-полторы знаков разбиты на модули

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей на английском

    $50

    Необходимо написания статей для размещения в англоязычных каталогах статей, проверку на уникальность и читабельность будут проверять модераторы сервиса. тематики авквариумные рыбы, дайвинг, детские игрушки и др. не выше цен myarticleexpress.com, при подаче ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать рекламное объявление

    Требуется создать рекламное объявление для прогона по доскам объявлений (не сам прогон а лишь объявления). С включением ключевых фраз. Требования: 1. Заголовок объявления до 60 символов желательно в виде формулы {Компания|Фирма|ООО} ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт текста (35 тысяч)

    Требуется рерайт текста на кулинарную тематику (отредактировать рецепты). Объём: 35 тысяч. Пишите вашу стоимость за тысячу символов рерайта. Предложения без цены и сроков, а также от тех ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад