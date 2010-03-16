Уникальные статьи по темам 1500 2500 символов по каждой теме Окна Rehau Rehau Basic Design Rehau Sib Design Rehau Delight Design Rehau Brillant Design ...
Статья для сайта о туризме и отдыхе
Сайт Handre.Net
Мне нужно устроить "движуху" на сайте. Я объявил там конкурс, но работ на конкурс присылают мало.
Конкретно, что нужно.
1. Зарегистрироваться.
2. Написать небольшую статью (прямо из аккаунта сайта) на тему "Мой лучший отдых в России". Добавить в статью несколько своих фоток (не обязательно вас, но фотки должны быть вами сделаны)
3. Написать несколько комментов к тем статьям, что там уже есть.
4. Проголосовать за статьи и за комменты, которые вам понравятся.
Жду ваших предложений и цен.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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