Статья для сайта о туризме и отдыхе

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Завершен12 заявок540 просмотров

Сайт Handre.Net

Мне нужно устроить "движуху" на сайте. Я объявил там конкурс, но работ на конкурс присылают мало.

Конкретно, что нужно.

1. Зарегистрироваться.

2. Написать небольшую статью (прямо из аккаунта сайта) на тему "Мой лучший отдых в России". Добавить в статью несколько своих фоток (не обязательно вас, но фотки должны быть вами сделаны)

3. Написать несколько комментов к тем статьям, что там уже есть.

4. Проголосовать за статьи и за комменты, которые вам понравятся.

Жду ваших предложений и цен.

15 лет назад
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Lozbekova
Юлия 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$5
1 день
Спасибо Юлия, прекрасная работа.
c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Нормально
Спасибо за сотрудничество!
atboarder
Алекс 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$5
2 дня
IrinaPotter
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$2
1 день
Прекрасная работа
Спасибо за интересный заказ и хорошую оценку!
redaktor-n
Наталья 
52 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Хорошая работа, Наталья. Спасибо
Заказчик помогал с выполнением задания, поддерживал и направлял. Всегда быстро реагировал на вопросы, быстро уплатил. Спасибо!
bre-eze
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Работает быстро и достаточно качественно.
sergeylih
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$7
3 дня
Терпимо
Lacri
Оля 
42 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$5
2 дня
lancers
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$6
3 дня

Заявки фрилансеров

Lozbekova
Юлия 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
atboarder
Алекс 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
IrinaPotter
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
redaktor-n
Наталья 
52 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
bre-eze
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
sergeylih
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
Lacri
Оля 
42 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
lancers
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад