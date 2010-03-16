Статья для сайта о туризме и отдыхе

Сайт Handre.Net

Мне нужно устроить "движуху" на сайте. Я объявил там конкурс, но работ на конкурс присылают мало.

Конкретно, что нужно.

1. Зарегистрироваться.

2. Написать небольшую статью (прямо из аккаунта сайта) на тему "Мой лучший отдых в России". Добавить в статью несколько своих фоток (не обязательно вас, но фотки должны быть вами сделаны)

3. Написать несколько комментов к тем статьям, что там уже есть.

4. Проголосовать за статьи и за комменты, которые вам понравятся.

Жду ваших предложений и цен.