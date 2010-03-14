Наполнение сайта по ремонту компьютеров.

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Закрыт13 заявок266 просмотров

Нужно наполнить страницы:

1.Ремонт игровых приставок X-box 360

1.а. Ремонт игровых приставок PlayStation

2.Ремонт компьютеров

3.Ремонт ноутбуков

на каждую страницу тысяча-полторы знаков

разбиты на модули

15 лет назад
bav7
52 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alics
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

alics
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад