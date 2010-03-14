Для тех кто быстро печатает и имеет хорошую фантазию. Требуется написать статьи по предоставленным названиям в количестве 100 штук. Количество знаков в каждой статье 300 и больше. Условие: Название статьи должно встречаться в тексте не менее 3-х раз. Текст должен быть осмысленным, но не качественным. Поясню: Просто читаете название статьи и печатаете все что приходит в голову об этом с соблюдением предыдущих условий.