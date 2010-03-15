Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Необходим рерайт текста, исходник я даю. Срок - сегодня.

На выходе - 1500 зн. бп.

В тексте должна быть использована ключевая фраза:

- изготовление кухонь

Вхождение фразы - 5 раз.

Пожалуйста, к работе отнеситесь внимательно. Прогон текста через синонимайзер и перестановка абзацев местами - меня не устраивают. Необходимо уловить общую суть текста и передать её. Читаться текст должен легко.

Само собой, текст на уникальность проверяю. По итогам работы с исполнителем, буду рассматривать вопрос о постоянном сотрудничестве.

Всю переписку я веду через ЛС и с потенциальным исполнителем связываюсь сама. Не нужно "обрывать" мне icq, почту и лс.

Оставляйте свои цены. Напоминаю: срок выполнения работы до вечера.

С Уважением, Дяченко Алина.