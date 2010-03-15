Рерайт текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок348 просмотров

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Необходим рерайт текста, исходник я даю. Срок - сегодня.

На выходе - 1500 зн. бп.

В тексте должна быть использована ключевая фраза:

- изготовление кухонь

Вхождение фразы - 5 раз.

Пожалуйста, к работе отнеситесь внимательно. Прогон текста через синонимайзер и перестановка абзацев местами - меня не устраивают. Необходимо уловить общую суть текста и передать её. Читаться текст должен легко.

Само собой, текст на уникальность проверяю. По итогам работы с исполнителем, буду рассматривать вопрос о постоянном сотрудничестве.

Всю переписку я веду через ЛС и с потенциальным исполнителем связываюсь сама. Не нужно "обрывать" мне icq, почту и лс.

Оставляйте свои цены. Напоминаю: срок выполнения работы до вечера.

С Уважением, Дяченко Алина.

15 лет назад
Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
18 дней назад

Выбранный исполнитель

vorona7001
50 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Мало сказать, что работа выполнена хорошо. Елена прекрасно разбирается в том, что делает и работает оперативно. Текст выполнен в соответствии с требованиями. У Елены своя чёткая точка зрения, развитая наблюдательность и умение вести конструктивный диалог. Меня только радует тот факт, что копирайтеру Приходько Елене можно полностью доверить работу над материалом. Безусловно, рекомендую сотрудничать с Еленой и ещё раз благодарю за: - Профессионализм - Вежливость - Оперативность
С Алиной очень приятно работать. Она очень вежливая и уважительно относится к копирайтерам, даже прощает некоторые оплошности... Прошу прощенья за допущенную неточность и благодарю за моментальную оплату.

Заявки фрилансеров

vorona7001
50 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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