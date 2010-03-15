Проект браузерная онлайн игра. Стиль: фэнтези. Время: средневековье. Требуется для начала написание предысторию игры. Краткая база уже есть, нужно все до конца продумать и красиво расписать. Требуется как краткий вариант ...
Рерайт текста
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Необходим рерайт текста, исходник я даю. Срок - сегодня.
На выходе - 1500 зн. бп.
В тексте должна быть использована ключевая фраза:
- изготовление кухонь
Вхождение фразы - 5 раз.
Пожалуйста, к работе отнеситесь внимательно. Прогон текста через синонимайзер и перестановка абзацев местами - меня не устраивают. Необходимо уловить общую суть текста и передать её. Читаться текст должен легко.
Само собой, текст на уникальность проверяю. По итогам работы с исполнителем, буду рассматривать вопрос о постоянном сотрудничестве.
Всю переписку я веду через ЛС и с потенциальным исполнителем связываюсь сама. Не нужно "обрывать" мне icq, почту и лс.
Оставляйте свои цены. Напоминаю: срок выполнения работы до вечера.
С Уважением, Дяченко Алина.
Выбранный исполнитель
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