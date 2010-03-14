Проект браузерная онлайн игра. Стиль: фэнтези. Время: средневековье. Требуется для начала написание предысторию игры. Краткая база уже есть, нужно все до конца продумать и красиво расписать. Требуется как краткий вариант ...
Нужен строительный рерайт
Объём 200 - 300к, уникальность 100% при длине шингла 5 слов
Источники ваши.
нужен информативный материал для людей. Его можно разделить на два типа:
1. Экспресс-советы до 500зн
2. Основательные советы, рекомендации
Возможно долгосрочное сотрудничество
Рассмотрю предложения с ценой до 1/1000зн
Заявки фрилансеров
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