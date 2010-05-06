Наполнение сайта

Требуется наполнение спортивного сайта по 2-м рубриками: Новости и Статьи. Требуется поиск информации, ручной рерайт и размещение на сайте CMS Joomla. 3-5 статьи/новости в день - 5 дней, т.е. 12 новостей/статей в неделю. Работа с закрытия проекта до 30 апреля. Оплата понедельно/по факту. Тематика: спорт/волейбол/команда

Стоимость за 1 статью новость?

Дополнительно требуется наполнение форума этого же сайта. Стоимость за сообщение?