Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок336 просмотров

Требуется наполнение спортивного сайта по 2-м рубриками: Новости и Статьи. Требуется поиск информации, ручной рерайт и размещение на сайте CMS Joomla. 3-5 статьи/новости в день - 5 дней, т.е. 12 новостей/статей в неделю. Работа с закрытия проекта до 30 апреля. Оплата понедельно/по факту. Тематика: спорт/волейбол/команда

Стоимость за 1 статью новость?

Дополнительно требуется наполнение форума этого же сайта. Стоимость за сообщение?

Joomla
15 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

olya-writer
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$25
5 дней
Спасибо Ольге за добросовестную, отличную работу, ответственное отношение и доброжелательность в общении) Очень довольна работой по этому проекту. Продолжаем работать!
Татьяна замечательный и понимающий заказчик, с которым очень приятно и легко сотрудничать! Чёткое ТЗ, доброжелательность в общении, моментальная и достойная оплата! Сотрудничеством довольна. Самые приятные впечатления!

Заявки фрилансеров

olya-writer
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен строительный рерайт

    Объём 200 - 300к, уникальность 100% при длине шингла 5 слов Источники ваши. нужен информативный материал для людей. Его можно разделить на два типа: 1. Экспресс-советы до 500зн ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей, текстов

    Проект браузерная онлайн игра. Стиль: фэнтези. Время: средневековье. Требуется для начала написание предысторию игры. Краткая база уже есть, нужно все до конца продумать и красиво расписать. Требуется как краткий вариант ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватный проект для Овсянникова Елена (Wellwrite)

    $6

    Задача: Написать рекламный обзор торрент клиента, в статье не нужно писать поверхностные слова, так сказать лить воду, это совершенно не нужно, обзор должен быть емким и лаконичным. Писать в тексте поверхностные вещи тоже не следует, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавление статей и новостей

    Необходимо размещать статьи и новости, написанные собственноручно или добавленные с других ресурсов Подробные условия сотрудничества и оплаты смотрите http://newsdesk.com.ua/Faq

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт текста

    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Необходим рерайт текста, исходник я даю. Срок - сегодня. На выходе - 1500 зн. бп. В тексте должна быть использована ключевая фраза: - изготовление ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт статей

    $15

    Нужен рерайт статей. Тематика: производители одежды, символы по уходу за одеждой + права потребителя. Текст есть. Требования: Уникальность по адвего не ниже 95%. Читабельный и интересный текст. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Контент

    $10

    Для тех кто быстро печатает и имеет хорошую фантазию. Требуется написать статьи по предоставленным названиям в количестве 100 штук. Количество знаков в каждой статье 300 и больше. Условие: Название статьи должно встречаться в тексте не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад