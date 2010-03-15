Объём 200 - 300к, уникальность 100% при длине шингла 5 слов Источники ваши. нужен информативный материал для людей. Его можно разделить на два типа: 1. Экспресс-советы до 500зн ...
Приватный проект для Овсянникова Елена (Wellwrite)
Задача: Написать рекламный обзор торрент клиента, в статье не нужно писать поверхностные слова, так сказать лить воду, это совершенно не нужно, обзор должен быть емким и лаконичным. Писать в тексте поверхностные вещи тоже не следует, программа очень хорошая и у нее много достоинств, которые надо описать в кратком тексте.
Цель: после прочтения обзора пользователь должен скачать программу, т.е. обзор должен «продавать».
Объем: от 2000 до 3000 знаков, больше писать не нужно, т.е. обзор чуть меньше страницы, как видно объем не большой, а достоинств много, поэтому еще раз подчеркну «лить воду» не нужно! Также должно прилагаться короткая версия на 250 знаков (рекламный обзор тут не получится, но пользователь должен по прочтению заинтересоваться продуктом), короткая версия должна входить в основную (т.е. оплачивать, отдельно не будет). По итогу у вас должна получится статья и на второй странице маленькая реклама на 250 знаков.
Выбранный исполнитель
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