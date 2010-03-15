Написание статей для сайта

Требуется написать 20 статей по тематике платьев и все, что с ними связано.

Количество знаков 1500- 3000 на статью.

Требования к статьям мы указываем сами.

Ключевые слова должны быть подобраны в соответствии со статьей, некоторые укажем мы.

Цена статей обсуждается.

Предпочтение отдаем специалистам, которые подобное уже писали.

Ждем ваших предложений.