МЛМ текст на английском

Срочно!!! Нужен человек с опытом написания текстов для Сетевого маркетинга (МЛМ).

Интриги, крючки, призывы, постскрипутм и т.д. - с учетом терминологии и смысла МЛМ.

От Вас: Портфолио с работами, желание заниматься интересными заказами, креативность, идеи, скорость.

От Нас: Порядочность, честность, своевременная оплата и регулярность заказов.

п.с. Нужен проффесионал, который возьмется за написание текста по всем канонам, применяя свой опыт.

Оплата первого задания 100 у.е. за первый МЛМ текст, объемом порядка 1-1.5 листа А4. Чтобы людям сразу захотелось попробовать.

Техническое задание, где сухо изложены факты и принципы уже имеется.

МЛМ направлен на американский рынок, поэтому нужен носитель англиского языка, с отличным пониманием русского и приницпами МЛМ.