Приветствую. Необходимо сделать финансовый анализ предприятия + графики, предпочтительно используя программу ФинЭкАнализ (возможно здесь есть кто-то у кого есть лицензия) (http://1fin.ru/)
Статья про одежду оптом
Статья 5000 символов
про:
блузки оптом
дизайнерская одежда оптом
дизайнерские платья оптом
женская молодежная одежда оптом
женская одежда опт
женская одежда оптом
женская одежда оптом от производителя
женское пальто оптом
коктейльные платья оптом
модная женская одежда оптом
модная одежда оптом
модные платья оптом
пальто оптом
платья оптом
российская женская одежда оптом
стильная женская одежда оптом
стильная одежда оптом
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Срочно!!! Нужен человек с опытом написания текстов для Сетевого маркетинга (МЛМ). Интриги, крючки, призывы, постскрипутм и т.д. - с учетом терминологии и смысла МЛМ. От Вас: Портфолио с работами, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть идея онлайн сервиса. Сервис очень серьезный и расчитан на сша. Сервисом заинтересовалась одна из крупных американских компаний. Но на данный момент ничего нет: ни дизайна, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужна обзорная статья про Разрешение на работу услугиг 2500 - 3000 символовЗавершен15 лет назад
Требуется написать 20 статей по тематике платьев и все, что с ними связано. Количество знаков 1500- 3000 на статью. Требования к статьям мы указываем сами. Ключевые слова должны быть подобраны в ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется периодически писать на сайт небольшие новости ( заметки ), по тематике ремонта стиральных машин. Можно новости в связи с праздниками, можно рерайт/копирайт новостей с других тематических сайтов. Оплата договорная.Завершен15 лет назад
Необходимо написать 6 интересных статей об отдыхе в определенной стране, таких как: Греция, Хорватия, Тунис, Индия, Бельгия, Болгария. В предложении хотелось бы увидеть : Сроки , стоимость, примеры аналогичных работ.Завершен15 лет назад
Контент для сайта, тематика - беспроводное оборудование, GSM. Тексты не сложные технически, скорее общего назначения. Не рерайт, а свое - зорошо читающееся и для людей.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется наполнение спортивного сайта по 2-м рубриками: Новости и Статьи. Требуется поиск информации, ручной рерайт и размещение на сайте CMS Joomla. 3-5 статьи/новости в день - 5 дней, т.е. 12 новостей/статей в неделю. Работа с ...Завершен15 лет назад
- $6
Задача: Написать рекламный обзор торрент клиента, в статье не нужно писать поверхностные слова, так сказать лить воду, это совершенно не нужно, обзор должен быть емким и лаконичным. Писать в тексте поверхностные вещи тоже не следует, ...Завершен15 лет назад