Наполнение форума. Тематика - "Спорт"

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Закрыт5 заявок176 просмотров

Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему".

Оплата будет производиться через WMR деньги.

Минимум 100 сообщений.

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Нельзя копировать информацию с других сайтов. Своими словами излагать можно.

Оплата по факту за 100 сообщений.

Если ваша работа понравится, возможно продолжение сотрудничества.

Предложения только сюда.

Цена:

1 сообщение - 1 руб.

1 тема - 1.5 руб.

Хочу уточнить, что цена пока не обсуждается, если с моей ценой согласны - оставляйте предложение.

15 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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