Нестандартный перевод

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок296 просмотров

Есть база названий авто на английском

Нужно создать базу названий на русском

Например

Citroen Grand C4 Picasso - Ситроент Гранд С4 Пикассо

Citroen Jumper - Ситроен Джампер

Citroen Jumpo - Ситроен Джампо

итого около 1100 моделей

Жду предложений с указанием цены и строков СТРОГОВ ЛИЧКУ!

15 лет назад
inline
Влад 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад