Описание задания и требования к его выполнению приведены в приложении
Нестандартный перевод
Есть база названий авто на английском
Нужно создать базу названий на русском
Например
Citroen Grand C4 Picasso - Ситроент Гранд С4 Пикассо
Citroen Jumper - Ситроен Джампер
Citroen Jumpo - Ситроен Джампо
итого около 1100 моделей
Жду предложений с указанием цены и строков СТРОГОВ ЛИЧКУ!
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